Emergenza Coronavirus, le indicazioni di Young sull’epidemia

Ashley Young offre la sua testimonianza sui cambiamenti della vita in Italia dopo l’emergenza Coronavirus: le parole dell’esterno dell’Inter

Ashley Young attraverso il proprio profilo Twitter ha stilato una lunga lista di raccomandazioni per l’emergenza Coronavirus. Ecco un estratto delle parole del giocatore dell’Inter.

«Ciao a tutti, volevo solo condividere i miei pensieri dato che attualmente vivo in Italia, l’epicentro del virus. Realisticamente un supermercato è ora il tuo rischio principale di diffondere questo virus e persino di catturarlo. Parlare con la famiglia e gli amici a casa e sentire di andare a prendere il cibo mi sembra semplicemente pazzo. Ricorda, blocco significa blocco! In Italia andare al supermercato è sorprendentemente calmo…. niente lotte per il cibo, niente scaffali vuoti e certamente niente maltrattamenti per il personale che limita il cibo o per qualsiasi motivo! E in quasi tutti i casi di solito è solo una persona che fa acquisti per una famiglia! Per favore leggi quanto segue e condividi questo se non l’hai già fatto, è davvero il momento di fare la tua parte per affrontare questa terribile crisi globale in cui ci troviamo! Fare la fila per andare al supermercato è normale, ma non per l’accumulo o l’avidità. I supermercati hanno limitato il numero di persone che entrano in qualsiasi momento, quindi non è mai troppo affollato! Quindi aspetta e sii paziente ad entrare se il tuo supermercato sta facendo questo».