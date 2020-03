Emergenza Coronavirus: Lega Serie A, novità sulle prossime assemblee

Emergenza Coronavirus: continuano le discussioni nel mondo del calcio per far fronte al delicato periodo. Nuove disposizioni in Lega Serie A

La Lega di Serie A sta cercando di far fronte all’emergenza Coronavirus. Come comunicato, il 12 e il 16 marzo prossimi sono previste due assemblea della Lega di Serie A, rigorosamente in videoconferenza come indicato dalle disposizioni governative.

All’ordine del giorno soprattutto l’emergenza legate al COVID-19, che ha causato la sospensione dei campionati fino al 3 aprile.