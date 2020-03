Emergenza Coronavirus, Lippi: «Europei a giugno? Impensabile»

L’intervento dell’ex CT della Nazionale italiana Marcello Lippi sugli Europei 2020, a rischio a causa dell’emergenza Coronavirus

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Marcello Lippi preferirebbe favorire la conclusione dei campionati nazionali piuttosto che gli Europei. Ecco il suo commento.

«Non capisco come si possa pensare di far giocare gli Europei a giugno e le Olimpiadi tra luglio e agosto. Al limite giochiamo gli Europei tra un anno, ma non adesso. E salviamo i campionati nazionali, che io privilegerei».