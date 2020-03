Emergenza Coronavirus, Lirola: «Ripresa Serie A? Non ci penso»

Pol Lirola, laterale della Fiorentina, ha parlato della sua nuova routine di allenamento durante l’emergenza Coronavirus

Intervistato da Firenzeviola.it, Pol Lirola ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A, al termine dell’emergenza Coronavirus. Ecco le parole dell’esterno della Fiorentina.

«Ci hanno mandato un protocollo di allenamento. L’obiettivo è quello di farci trovare pronti quando riprenderemo ad allenarci. Purtroppo non è facile doversi allenare senza pallone e senza compagni, ma per adesso è giusto adattarsi alla situazione e pensare a seguire le indicazioni dei nostri preparatori. Ripresa Serie A? Onestamente non ci sto ancora pensando. Ogni giorno leggo di nuove proposte o delle varie possibilità relative alla data in cui ripartire ma penso che l’unica cosa che si possa fare in questo momento è aspettare e vedere quando la situazione generale migliorerà. Solo allora potremo capirci qualcosa di più».