Il Liverpool annuncia misure straordinarie per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Ecco il comunicato.

LIVERPOOL – «Nelle ultime settimane, c’è stato un aumento di casi confermati di COVID-19 in tutto il mondo. Abbiamo adottato diverse misure per aiutare a prevenire la diffusione del virus e proteggere la salute dei nostri dipendenti.

Per i sostenitori che intendono frequentare Anfield ci saranno disinfettanti per le mani e detergenti antibatterici in tutti i bagni di Anfield, affinché tutti si assumano la responsabilità di un’igiene personale eccellente. Stiamo anche prendendo misure precauzionali per la giornata di campionato e non avremo la nostra mascotte in campo. Chiunque mostrerà sintomi, dovrebbe attenersi ai consigli del proprio medico di base e attuare l’autoisolamento».