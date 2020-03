Emergenza Coronavirus, Luis Alberto: «Non potrò festeggiare mio figlio»

L’emergenza Coronavirus blocca la Serie A e il mondo dello sport in Italia: le parole del centrocampista della Lazio, Luis Alberto

Anche Luis Alberto, campione della Lazio, ha invitato i suoi follower a restare a casa. Ecco un estratto del messaggio dell’iberico sull’emergenza Coronavirus.

«Fra qualche giorno mio figlio Lucas, il piccolo, compirà due anni e io non potrò festeggiarlo con lui perché lui è a Siviglia e io sono a Roma. Non potete immaginare cosa darei per star lì con lui e con il resto della mia famiglia. Però, per via della situazione che abbiamo in Italia, non posso viaggiare…posso appena uscire di casa per comprare lo stretto necessario. È MOLTO importante seguire le raccomandazioni delle autorità finché la situazione non sarà completamente sotto controllo. Per questo vi dico: state a casa.

Credo che in questi il calcio debba passare in secondo piano».