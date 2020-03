Luis Enrique: «Coronavirus, proteggiamo chi è più a rischio» – VIDEO

Il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, lancia un messaggio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – VIDEO

«Riguardo le persone ora bloccate in casa, sicuramente potrebbero, prima o poi, avere da ridire sulla situazione. Ma credo che dovremmo cercare di essere più sensibili e pensare che ci isoliamo perchè controllare questa pandemia ha un costo. Sta a noi fare in modo che tutto possa concludersi per il meglio. E sta a noi preoccocuparci della parte di popolazione più debole».