Emergenza Coronavirus, Meluso: «Nessuno si permetta di speculare»

Il ds del Lecce Meluso commenta le ipotesi circolate intorno al tema della ripresa della Serie A dopo la fine dell’emergenza Coronavirus

Intercettato da Radio Sportiva, Rocco Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato della possibile ripresa della Serie A, bloccata dall’emergenza Coronavirus.

«Per prima cosa dobbiamo pensare alla salute dei nostri familiari. Il tampone per tutti è fondamentale, soprattutto per ripartire tutti nella sicurezza più completa. Playoff e playout? Stabilire una squadra terzultima in classifica, ad oggi, non è possibile: noi e il Genoa abbiamo 25 punti, lo scontro diretto è in parità e per la differenza reti servono entrambi gli scontri diretti giocati. Inoltre la regola dei playoff e dai playout non era nel regolamento di inizio campionato e non può essere inserita in corsa. Nessuno può permettersi di speculare su una situazione così grave per il nostro Paese».