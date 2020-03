Emergenza Coronavirus, ministro Boccia: «Qualcosa deve andare avanti»

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha parlato delle misure prese per l’emergenza Coronavirus

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Franceso Boccia, ha parlato in un’intervista a Il Corriere della Sera delle misure prese per l’emergenza Coronavirus.

«Se spegni tutto, spegni anche le luci negli ospedali. La filiera sanitaria, ma anche quella agroalimentare deve andare avanti. Per consentire al Paese di andare avanti, anche al 10%, e alla gente di stare a casa, alcuni pilastri devono andare avanti».