Emergenza Coronavirus: morto l’agente della scorta del Premier Conte. L’agente Giorgio Guastamacchia aveva 52 anni

Brutta notizia, l’ennesima, in questo periodo duro per tutta l’Italia. Giorgio Guastamacchia, agente della scorta del Premier Conte, è venuto a mancare all’età di 52 anni. Una notizia triste in queste ore di lotta per uscire dall’emergenza.

L’agente di Polizia Guastamacchia era stato trovato positivo al Coronavirus. Successivamente alla sua positività, anche il presidente del Consiglio si era sottoposto al tampone, risultando negativo. A riportarlo è Il Corriere della Sera.