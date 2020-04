Emergenza Coronavirus: morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda. Era ricoverato da fine febbraio a Oviedo

È morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda, era ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto l’infezione. Aveva 70 anni. Sepulveda era famoso in tutto il mondo per i suoi bestseller da: “Patagonia Express” a “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” fino a “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”.