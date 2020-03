Tragedia nel mondo del Futsal: morto il calciatore portoghese Vitor Godinho a causa del Coronavirus, aveva 14 anni

Si registra una drammatica perdita non solo per il mondo del Futsal, ma per tutto il mondo dello sport. Come riportato da Tiro Libero, è morto Vitor Godinho, giocatore di appena 14 anni, a causa del Coronavirus.

Il portoghese, deceduto nell’ospedale di Feira, in Portogallo, è la vittima più giovane d’Europa per quanto riguarda la piaga globale.