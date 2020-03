Emergenza Coronavirus, Nainggolan: «A che ora vado a dormire? Meglio non dirlo»

Le dichiarazioni di Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, nel corso della diretta Instagram sul profilo ufficiale del club

Intervistato da Eleonora Boi nel corso della diretta Instagram organizzata dal Cagliari, Radja Nainggolan ha parlato dell’emergenza Coronavirus. Ecco le dichiarazioni del Ninja rossoblù.

«Sono sereno, aspettiamo notizie per tornare a giocare, è quello che vogliamo noi giocatori. Siamo in attesa. Stare a casa per noi non è un’abitudine, speriamo che il tempo passi in fretta. Ho perso anche la cognizione del tempo. A che ora vado a dormire? Non si dice. Saluti degli ex compagni? Si vede che ho lasciato un bel ricordo. Li sento singolarmente, altrimenti diventa troppo caotico».