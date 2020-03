Emergenza Coronavirus, numeri drammatici in Spagna: 800 morti nelle ultime 24 ore

Emergenza Coronavirus: numeri drammatici per la Spagna. Nelle ultime 24 ore ci sono stati oltre 800 morti e 5mila contagiati

Il Coronavirus continua imperterrito a mietere vittime in Italia così come nel resto del mondo. Numeri drammatici in Spagna. Come riporta El Pais, ci sono stati 832 in 24 ore. Il totale sale così a 5.690.

Il ministero della Salute di Madrid comunica che i contagiati sono 72.248, i ricoverati 40.630, 4.575 quelli in terapia intensiva e 12.285 i guariti dimessi. E i quasi 10 mila gli operatori sanitari positivi al Covid-19 rendono ancora complicatissima la battaglia negli ospedali, sempre più vicini al collasso.