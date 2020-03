Emergenza Coronavirus, nuova donazione della Fiorentina agli ospedali

Fiorentina in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus: nuova donazione da 400mila euro da parte del club viola

Dopo la prima donazione di 250mila euro, la Fiorentina ha donato altri 400mila euro in favore degli ospedali Careggi e Santa Maria Nuova di Firenze, messi in difficoltà dall’emergenza Coronavirus.

Ecco il commento del patron viola Commisso, intervenuto ai canali ufficiali del club: «Sono molto felice per quanto siamo riusciti a fare in così poco tempo. Abbiamo superato velocemente la cifra già molto importante che ci eravamo dati come obiettivo minimo e oggi siamo addirittura arrivati a oltre 650.000».