Emergenza Coronavirus: nuove restrizioni sugli spostamenti. I dettagli

Emergenza Coronavirus: sono arrivate nuove restrizioni per gli spostamenti. I controlli saranno ancora più rigidi. I dettagli

Nuove restrizioni sugli spostamenti. Il Ministro della Salute, insieme con il Ministro dell’interno, ha ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha emanato una ordinanza ancora più restrittiva soprattuto in merito ai controlli. Da adesso in poi ci sarà una stretta da parte delle Forze dell’Ordine.

«Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute»

«Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.»