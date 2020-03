Emergenza Coronavirus, Oddo: «State a casa, non rompete i cog****i»

Emergenza Coronavirus: Massimo Oddo, ex terzino di Lazio e Milan, si pronuncia in maniera netta sull’argomento delicato

Massimo Oddo non va giù per il sottile e commenta in modo colorito l’atteggiamento di alcuni cittadini che non si attengono alle norme restrittive per l’emergenza Coronavirus.

Parole molto dure quelle del terzino campione del mondo 2006 con l’Italia a Berlino, che però rendono l’idea della gravità della situazione attualmente in Italia. Questo il post di Massimo Oddo su Twitter, una voce forte in questo difficile momento.