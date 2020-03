L’intervento nel corso della conferenza stampa convocata dal Presidente del Consiglio Conte per parlare dell’emergenza Coronavirus

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa straordinaria per comunicare nuove misure restrittive contro l’emergenza Coronavirus. Ecco le dichiarazioni del premier ai cittadini italiani.

«Ho scelto di non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. E’ la crisi più difficile dal secondo dopoguerra. Questi giorni ci lasciano immagini che non sarà facile cancellare dalla nostra memoria. Dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole, con pazienza e fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole. In questo momento dobbiamo resistere. Il nostro sacrificio di rimanere a casa, minimo considerato ai rischi che corrono i medici e gli infermieri, il personale delle forze dell’ordine, gli autotrasportatori. Oggi abbiamo deciso di fare un altro passo: chiudere qualsiasi attività non strettamente necessarie. Rimangono aperti i supermercati e i generi alimentari, senza alcuna restrizione. Continueranno a rimanere aperte le farmacie e parafarmacie, i servizi bancari, e i trasporti. Consentiremo solo lo svoglimento di lavoro in modalità smartworking e le attività necessarie per la produzione nazionale. Una decisione che si rende necessaria oggi per contenere e resistere all’emergenza sanitaria ed economica».