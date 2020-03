Emergenza Coronavirus, Pastore: «Serie A? Difficilmente riprenderà»

Javier Pastore non nasconde il suo scetticismo riguardo alla ripresa della stagione di Serie A, fermata dall’emergenza Coronavirus

Intervenuto ai microfoni di Radio Impacto, Javier Pastore ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia e del destino del campionato di Serie A 2019/20.

«Vediamo se riprenderemo da questa stagione o dalla prossima. Credo sia difficile che questa stagione possa riprendere, con il livello che c’è servono almeno 20-30 giorni per prepararsi prima di ripartire. Tutte le società andranno in perdita, ma cercheranno di iniziare direttamente il prossimo campionato in modo tempestivo. Ricominciare da dove si è lasciato secondo me è impossibile».