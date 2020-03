Emergenza Coronavirus, Pioli: «Maldini? Lo sento ogni giorno, è un campione»

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, sul Coronavirus e sugli altri temi affrontati nella videoconferenza con Ganz e Giunti

Stefano Pioli ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del Milan insieme ai colleghi rossoneri Ganz e Giunti. Ecco le sue parole su Maldini, recentemente risultato positivo al Coronavirus.

CLICCA QUI PER LE TUTTE LE DICHIARAZIONI DI PIOLI IN VIDEOCONFERENZA

MALDINI – «Sapevo che aveva l’influenza e non era stato presente negli ultimi giorni proprio per questo. Con lui ci sentiamo quotidianamente. Sta dimostrando di essere un campione anche in questa situazione, l’ha affrontata con forza e con lo spirito giusto. Con la voglia di combattere e di superare tutto. Sono contento che la situazione si stia risolvendo nel modo migliore».