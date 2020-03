La portavoce dell’OMS, Margaret Harris, ha parlato dell’emergenza Coronavirus relativamente all’Italia: le sue parole

Margaret Harris, portavoce dell’OMS, ha parlato dell’emergenza Coronavirus in conferenza stampa a Ginevra. Un barlume di speranza per l’Italia dopo i dati in discesa negli ultimi due giorni nel bollettino della Protezione Civile.

«In Italia c’è un barlume di speranza. Negli ultimi due giorni abbiamo visto un minor numero di nuovi casi e di morti, ma è ancora molto, molto presto», questo il messaggio della Harris.