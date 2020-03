Emergenza Coronavirus, Prandelli: «Ho perso degli amici, è terribile»

Cesare Prandelli, ex tecnico di Parma e Fiorentina, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della sua esperienza

Cesare Prandelli ha parlato dell’emergenza Coronavirus ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole.

PRANDELLI – «Non c’è da essere saggi, c’è solo da stare a casa. Ho perso degli amici e questo è una cosa terribile, c’è solo da stare in casa ed evitare contatti. In un paesino piccolo come Orzinuovi è successo che hanno fatto una gara di bocce con un paese del lodigiano e da questo sembra che sia scoppiato tutto. Tra l’altro di questi, 2-3 sono sempre venuti a seguire la Fiorentina, anche in trasferta. Io fortunatamente mi trovavo a Firenze per degli impegni e ci sono rimasto, sento quotidianamente i miei familiari, alcuni dei quali sono positivi e sono a casa in quarantena».