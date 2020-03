Emergenza Coronavirus, Premier League controcorrente: porte aperte

Emergenza Coronavirus: la Premier League va controcorrente rispetto al resto d’Europa e gioca a porte aperte

La Premier League giocherà ancora a porte aperte. La decisione è stata presa perchè in Inghilterra i casi di Coronavirus accertati sono circa 300, con 4 decessi. Una situazione lontanissima da quella italiana.

Come riporta Il Corriere dello Sport, sono state adottate però alcune misure: tutte le gare di calcio inglese, fino alla quarta divisione, saranno trasmesse in chiaro. Intanto i tifosi delle squadre impegnate nelle coppe europee, fanno sapere che non seguiranno le gare in trasferta.