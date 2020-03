Emergenza Coronavirus, cinque casi nel Valencia: c’è anche Garay

Emergenza Coronavirus, cinque casi nel campionato spagnolo: Ezequiel Garay e altri quattro del Valencia sono risultati positivi

Ezequiel Garay, difensore del Valencia, è risultato positivo al tampone del coronavirus. Il giocatore argentino ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale. I casi accertati dal club spagnolo sono cinque in totale:

«È chiaro che ho iniziato il 2020 in modo negativo (stagione finita per via della rottura del crociato, ndr). Sono risultato positivo al tampone per il coronavirus, ma sto bene e ora non mi resta che fare attenzione a ciò che dicono le autorità sanitarie. Per ora rimarrò isolato».