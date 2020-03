Emergenza coronavirus, primo positivo al Barcellona: si tratta del medico

Emergenza coronavirus, primo positivo al Barcellona: si tratta del responsabile dei medici Ramon Canal. Giocatori ancora in isolamento

Anche il Barcellona ha riscontrato un caso positivo al Covid-19. Si tratta del responsabile dei medici Ramon Canal, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Positivo anche Josep Antoni Gutiérrez dirigente sanitario della compagine azulgrana di pallamano. I due, per il momento, sono stati trasferiti in ospedale.

Nessuna notizia su un’eventuale positività dei giocatori, che sono ancora chiusi nelle proprie abitazioni fino a nuove disposizioni.