Emergenza Coronavirus, Ranieri: «Stare bene è una conquista»

Ecco le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore alla guida della Sampdoria, in merito all’emergenza Coronavirus

In collegamento con gli studi di Sky Sport, Claudio Ranieri ha raccontato come sta vivendo la quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus. Ecco le parole del tecnico della Sampdoria.

«Come va? Come tutti gli italiani. Stiamo chiusi in casa e passiamo il tempo senza uscire. Stare bene è già una grande conquista. Come passo il tempo? Faccio un po’ di tutto: serie tv, calcio, ce n’è di tempo a disposizione…».