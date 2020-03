Emergenza Coronavirus: responsabile sanitario Fiorentina: «I ragazzi stanno meglio»

Le dichiarazioni rilasciate da Luca Pengue, il responsabile sanitario della Fiorentina, sui tesserati contagiati dal Coronavirus

Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, il responsabile sanitario del club Luca Pengue ha rilasciato un aggiornamento sui calciatori affetti da Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni.

«Mi preme sottolineare che i ragazzi sottoposti a tampone erano tutti sintomatici da più giorni. L’indicazione al test era chiara già da qualche giorno, adesso ringraziando dio stanno decisamente meglio. Si trovano tutti in isolamento domiciliare e hanno tutti contatto con me per monitorare lo stato di salute. Abbiamo messo in atto tutte le misure previste per valutare la sintomatologia».