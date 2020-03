Emergenza Coronavirus, Rüştü positivo: è ricoverato in ospedale

L’ex portiere della Nazionale turca, Rüştü Reçber è risultato positivo al Coronavirus: è ricoverato in ospedale

L’emergenza Coronavirus non fa sconti anche nel mondo del calcio e colpisce indistintamente calciatori ed ex atleti. Rüştü Reçber, storico e iconico portiere della Nazionale turca, è risultato positivo al Coronavirus.

L’ex portiere del Barcellona è attualmente ricoverato in ospedale, come annunciato dalla moglie. La consorte e i figli sono risultati fortunatamente negativi al tampone. Rustu nel 2003 è stato eletto dalla FIFA come miglior portiere.