Emergenza Coronavirus, Sala: «Possibile riapertura a step per San Siro»

Beppe Sala, dai suoi canali social, ha ipotizzato una graduale ripresa quando l’emergenza Coronavirus sarà finita.

SALA – «Capisco che è prematuro in questo momento immaginare una riapertura, non sappiamo quando potremo riaprire tutto. Ma non voglio che Milano sia impreparata quando si potrà. Probabilmente sarà una riapertura a step, a tempi. Ma vorrei dirvi che sto lavorando su alcuni capitoli. Uno di questi è: come usufruire degli spazi pubblici. Da San Siro a un cinema a un teatro: come si entra, come si esce, come si gestisce il momento in cui si è vicini. Non è semplice, bisogna pensarci veramente bene».