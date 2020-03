Emergenza Coronavirus: l’ex tecnico della Spal, Leonardo Semplici, commenta il difficile momento a livello mondiale

Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole.

CORONAVIRUS – «Siamo corsi ai ripari giustamente per limitare il contagio e stiamo seguendo le regole. Restare a casa e uscire solo per necessità per fermare questo virus».

SERIE A – «Come al solito si è pensato prima agli interessi e poi alla salute senza pensare al pericolo che si stava correndo. Siamo arrivati finalmente alla chiusura di tutti i campionati. Abbiamo aspettato forse anche troppo. Non è il momento di fare polemico. Dobbiamo stare uniti seguire le regole e dimostrare di essere un paese che va oltre gli interessi».