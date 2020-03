Emergenza Coronavirus, Serie A a porte chiuse: il comunicato della FIGC

La FIGC ha annunciato che, fino al 4 aprile 2020, le partite di Serie A verranno disputate a porte chiuse: il comunicato ufficiale

La FIGC ha diffuso un comunicato ufficiale in merito alle prossime giornate di Serie A, che verranno disputate a porte chiuse fino al 4 aprile 2020.

“COMUNICATO UFFICIALE N. 173/A

Il Presidente Federale:

– visto il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da CODIV-19”;

– visto il DPCM dell’1/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

– preso atto delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 di cui al DPCM del 4.03.2020, il quale dispone che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, ma prevede che resta consentito nei Comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 lo svolgimento di tali eventi e competizioni nonché delle sedute di

allenamento degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse;

– visto il C.U. n. 27/A del 12.07.2019;

– ritenuto che, nel rispetto di quanto disposto dalle richiamate disposizioni poste in essere a tutela della salute pubblica, sia necessario, per consentire la conclusione delle competizioni sportive in corso organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per la stagione sportiva 2019/2020 che sarebbe pregiudicata dalla interruzione prolungata delle stesse, assicurare lo svolgimento delle competizioni utilizzando gli impianti a porte chiuse così come consentito dal DPCM del 4.03.2020;

– d’intesa con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A;

– visto l’art. 24 dello Statuto Federale

DISPONE

– tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A si disputeranno a porte chiuse per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal DPCM 4.03.2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.