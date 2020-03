Emergenza Coronavirus, Serie A rischia stop se tutta la Lombardia entra in zona rossa

L’emergenza Coronavirus minaccia la Lombardia e la Serie A: non è da escludere un clamoroso stop del campionato. Le ultime

Sembrava che la Serie A avesse limitato l’emergenza Coronavirus con lo svolgimento dei match a porte chiuse. Tuttavia, il recente aumento dei contagi in Lombardia potrebbe portare al riconoscimento di tutto il territorio della regione come “zona rossa”.

Ciò potrebbe costringere il campionato italiano a fermarsi ancora. Ecco il commento in merito alla possibile estensione dello status di zona rossa a tutta la Lombardia del presidente dell’Istituto superiore della Sanità Silvio Brusaferro.

«La Lombardia è un’area particolare, c’è un incremento particolare in aree più che in altre. La Regione ha sottoposto questo tipo di problematica e il comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire se ci sono eventuali provvedimenti da adottare. Siamo in fase di analisi», ha dichiarato Brusaferro in conferenza stampa.