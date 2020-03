Emergenza coronavirus, si adegua anche la FA: si va verso le porte chiuse

Emergenza coronavirus, si adegua anche la FA: la Lega inglese inizialmente voleva giocare a porte aperte. Ma il calcio inglese non si ferma

Si adegua anche la FA, la Football Association: le partite di Premier League, molto probabilmente, si giocheranno a porte chiuse. Come riportato da Sky Sport, il campionato inglese non si ferma ma andrà avanti senza tifosi: manca l’ufficialità, ma visti anche i casi delle ultime ore non è escluso un ulteriore cambio. Probabilmente anche il calcio britannico sarà costretto a fermarsi.