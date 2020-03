La Turchia ferma i campionati nazionali a causa dell’emergenza Coronavirus: attesa per oggi l’ufficialità

Il calcio si ferma anche in Turchia, uno dei pochi Paesi al mondo a non aver ancora imposto la sospensione dei campionati nazionali. Manca solamente l’ufficialità, attesa nel pomeriggio di oggi.

La decisione verrà stata formalizzata in seguito alla esplicita richiesta di molti calciatori e allenatori che si sarebbero rifiutati di scendere in campo per paura del contagio da Coronavirus.