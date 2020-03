Emergenza Coronavirus: Sky Sport 24 si ferma per sanificare i locali

Sky Sport 24 si ferma per l’emergenza Coronavirus: locali in sanificazione. L’emittente all news di Sky sospende momentaneamente la programmazione

Sky Sport 24 ha momentaneamente interrotto la propria programmazione per sanificare i propri locali come misura di sicurezza per l’emergenza Coronavirus. A comunicarlo è lo stesso direttore responsabile della testata Federico Ferri.

Gli eventi, come le gare di Champions questa sera, saranno invece regolarmente trasmessi.