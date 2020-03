Emergenza Coronavirus: Spagna, chiesta la sospensione dei campionati

L’Assocalciatori spagnola ha chiesto la sospensione dei campionati in seguito al diffondersi dell’emergenza Coronavirus

Il mondo del calcio rischia di fermarsi in maniera unilaterale. Dopo l’annuncio dello stop in Italia, anche la Spagna ha richiesto la sospensione dei campionati in merito all’emergenza Coronavirus.

La proposta è stata avanzata dalla AFE, l’Assocalciatori spagnola, attraverso un comunicato ufficiale diffuso nella giornata di oggi. Al momento, però, le istituzioni hanno disposto la disputa delle gare a porte chiuse.