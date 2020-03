Emergenza Coronavirus, stop alla Serie A per 30 giorni? Le ultime

La proposta del Comitato tecnico-scientifico voluto da Conte per far fronte all’emergenza Coronavirus: a rischio la Serie A

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte avrebbe presentato una proposta per affrontare l’emergenza Coronavirus.

La Serie A rischia uno stop di 30 giorni. La misura coinvolgerebbe tutte le altre manifestazioni (sportive e non) che prevedano l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Se confermata, sarebbe integrata al decreto del 1° marzo e applicata in tutto il Paese.