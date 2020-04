Emergenza coronavirus, superati i 51mila morti negli Stati Uniti. I dati ufficiali parlano di quasi 900mila contagiati

Ben 51mila morti in totale, di cui 1.130 in più negli Stati Uniti in 24 ore. I dati della Johns Hopkins University hanno evidenziato i numeri di casi, in totale i contagi raggiunti sono a quota 890.524.

Intanto gli Stati Uniti hanno iniziato a includere le “morti probabili” nei loro conteggi: nei prossimi giorni, stando alle stime iniziali, potrebbero esserci dati differenti e più precisi sulla pandemia che ha colpito il mondo.