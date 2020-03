Emergenza Coronavirus, Tardelli: «Altri contagiati in Serie A»

Marco Tardelli, ex centrocampista di Juve e Inter, ha parlato dell’emergenza Coronavirus: ecco le sue parole

Marco Tardelli, ex centrocampista di Juve e Inter, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport.

«Dobbiamo trovare un modo, tutti insieme, di venirne fuori. Eppure, esempi ne abbiamo avuti: ci sono squadre in cui hanno avuto qualche contagiato, altre che non lo sanno perché non si fanno i test. Non raccontiamoci balle, soprattutto. L’unico modo di rimettere tutto a posto è aiutarci l’un l’altro. Questa cosa colpisce chiunque, non ci sono né ricchi né poveri».