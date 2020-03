Emergenza Coronavirus: anche il tennis si ferma. L’ATP annuncia uno stop di 6 settimane

Anche il tennis si arrende all’epidemia Coronavirus e annuncia lo stop di sei settimane a tutti i suoi tornei

L’epidemia del Coronavirus fa fermare il tennis professionistico per sei settimane. È questa la drastica, ma inevitabile decisione presa al termine di una giornata lunghissima, con interminabili confronti tra i direttori dei tornei, i membri del consiglio dei giocatori e i funzionari dell’ATP.

Si è deciso per la sospensione fino al 26 di aprile. Con Indian Wells già cancellato, saltano dunque i Masters 1000 di Miami e Montecarlo, più i tornei di Houston, Marrakech, Barcellona e Budapest. Salvi dunque, almeno per il momento, i Masters di Madrid (3 maggio) e gli Internazionali d’Italia, al via a Roma il 10 maggio.