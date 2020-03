Emergenza Coronavirus, tifosi giapponesi allontanati da stadio Lipsia

L’emergenza Coronavirus dilaga anche al di fuori della Serie A: episodio spiacevole per alcuni tifosi giapponesi del Lipsia

Gaffe spiacevole per il Lipsia in occasione della sfida contro il Bayer Leverkusen. Gli addetti alla sicurezza dello stadio dei tedeschi, la RedBull Arena, hanno allontanato un gruppo di circa 20 tifosi giapponesi, probabilmente per paura generata dall’emergenza Coronavirus.

Il club ha chiesto pubblicamente scusa ai supporter per l’accaduto, specificando che si è trattato di un errore. Il Lipsia li ha inoltre invitati ad assistere a una delle prossime gare interne.