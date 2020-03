Emergenza Coronavirus, Totti: «Per me la Serie A non riprende»

Totti dubita della ripresa del campionato di Serie A 2019/20, bloccato dall’emergenza Coronavirus: le parole dell’ex Roma

Nel corso della diretta organizzata da Luca Toni e Francesco Totti, l’ex bandiera della Roma ha sottolineato che, secondo lui, difficilmente il campionato riprenderà.

«Per me il campionato non riprende, la situazione è complicata. Ogni dieci giorni ci dicono che potremo riuscire di casa, secondo me la situazione rimarrà così fino al 3-4 maggio. Sicuramente anche dopo niente sarà più come prima. Secondo me se tutti andassimo a fare il tampone ci scopriremmo positivi… Sai quanta gente l’ha avuta e non lo sapeva. Ma guarda cosa sta succedendo anche all’estero, secondo me il campionato non riprenderà, sarà complicato anche luglio ricominciare con la nuova stagione».