Emergenza Coronavirus, Trump: «Purtroppo ci saranno tanti morti»

Donald Trump parla della situazione emergenza Coronavirus negli Stati Uniti: ecco le parole del presidente USA

«Questa probabilmente sarà la settimana più dura, assieme alle prossime due. Purtroppo ci saranno tanti morti. Lo Stato di New York ha chiesto 40mila ventilatori? Pensateci, non è possibile. Non ne hanno bisogno e non ne avranno di così tanti. Ma noi faremo il possibile per mandargliene quanti più possiamo».