Emergenza coronavirus, ufficiale: rinviata Inter-Sampdoria

Emergenza coronavirus: dopo la conferenza stampa del premier Conte, arriva la prima ufficialità: Inter-Sampdoria sarà rinviata

Continuano i provvedimenti per far fronte all’emergenza coronavirus. Il Sindaco di Milano, Sala, annuncia il rinvio di Inter-Sampdoria.

«Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati».

Come riportato da Sky Sport, sono rinviate anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari.