Emergenza Coronavirus, Van Gaal: «Salute utilizzata come scusa, scandaloso»

Van Gaal accusa alcuni club di strumentalizzare l’emergenza Coronavirus per il proprio torna conto: le parole dell’allenatore

Toni particolarmente accesi, quelli utilizzati da Louis Van Gaal per rispondere alla fatidica domanda: meglio giocare in estate o fermarsi e pensare alla prossima stagione? Ecco le parole dell’allenatore, riportate da Sportmediaset.

«Trovo scandaloso il modo in cui venga utilizzata la salute come scusa per discutere sul tornare a giocare o fermare definitivamente i campionati. Il calcio ora come ora non conta nulla ma quando verrà accertato che il coronavirus sarà sconfitto, devi finire le competizioni. Lo sport esiste per designare un vincitore sul campo, non per dire: “Dopo 25 partite finiamo tutto e proclamiamo campione l’Ajax”. Guarda caso chi non vuole giocare è chi è in una buona posizione o fuori dalla zona retrocessione. Club che abusano della crisi per proprio interesse e ne fanno una questione di sanità pubblica».