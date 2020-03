Emergenza Coronavirus, Viviano: «Situazione drammatica a Brescia»

Emiliano Viviano racconta l’emergenza Coronavirus da una delle città più colpite in Italia, ovvero Brescia

Emiliano Viviano, ex portiere di diverse squadre di Serie A, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio sull’emergenza Coronavirus.

VIVIANO – «Insieme a Bergamo abbiamo vissuto una tragedia. La situazione è drammatica, poi la provincia di Brescia è enorme. La zona più colpita è quella che va verso Cremona. Non credevo che potesse essere così grave, sembrava che fosse sotto controllo, sentendo anche le Istituzioni. Purtroppo so di persone che sono morte o che attualmente stanno male ma che non avevano patologie pregresse. Anche nel mondo del calcio abbiamo vissuto del presidente della Pergolettese, morto per questo virus. Non si riesce ancora a capire come aggredisce questo virus. L’unica cosa da fare è rimanere a casa. Io ormai ho perso il conto di quanto sono chiuso qui».