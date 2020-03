Emergenza coronavirus, Viviano: «Tutti abbiamo sottovalutato l’epidemia»

Emergenza coronavirus, l’ex portiere della Sampdoria Emiliano Viviano è intervenuto per parlare dell’epidemia

Emiliano Viviano, ex portiere di Sampdoria e SPAL tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Mediagol.it. Ecco le parole dell’estremo difensore in merito alla situazione difficile che sta vivendo il nostro paese:

«Tutti noi abbiamo sottovalutato questa epidemia. Come in ogni situazione, quando una cosa non ti tocca personalmente non ne cogli l’entità: per primo io, che vivo a Brescia. I giocatori della Sampdoria? Per quello che so, stanno tutti bene, anche il medico sociale, suo malgrado, coinvolto in questa faccenda che poteva destare più preoccupazione».