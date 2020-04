Emergenza Coronavirus, Zaccagni: «Ora sto bene, andiamo avanti»

Mattia Zaccagni, calciatore dell’Hellas Verona, rassicura i tifosi sulle sue condizioni dopo la notizia della positività al Coronavirus

Intervenuto ai canali ufficiali dell’Hellas Verona, Mattia Zaccagni ha annunciato che le sue condizioni sono migliorate dopo la notizia della positività al test del Coronavirus.

«Sto bene, è un momento un po’ particolare per tutti. Purtroppo è successo, ma siamo forti e andiamo avanti. Positività Coronavirus? Inizialmente mi ha spaventato ma sono sempre stato abbastanza tranquillo. Me lo “aspettavo” perché i sintomi che ho avuto per 2-3 notti erano quelli: qualche linea di febbre, dolori forti alle gambe. Adesso sto molto bene».