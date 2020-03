Emergenza Coronavirus, zona rossa estesa a tutta la Lombardia? Le ultime

Si complica la situazione in Lombardia dopo l’aumento dei contagi? Ecco la possibile contromisura per l’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta diventando sempre più critica non solo per la Serie A, ma in tutta Italia. In particolare, la Lombardia ha recentemente registrato un consistente aumento dei contagi.

Il Governo potrebbe dunque decidere di estendere la zona rossa a tutta la regione. Lo conferma anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, intervenuto così in conferenza stampa: «Possibile estensione della zona rossa a quasi tutta la regione Lombardia? Domani sapremo la decisione».