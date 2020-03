Emergenza Coronavirus: Valencia-Atalanta e Getafe-Inter a porte chiuse

Emergenza Coronavirus, disposizioni anche dal governo spagnolo: Valencia-Atalanta e Getafe-Inter si giocheranno a porte chiuse

Salvador Illa, ministro della Sanit├á del governo spagnolo, ha parlato delle disposizioni e delle misure prese per far fronte all’emergenza Coronavirus, in vista delle prossime gare.

Salvador Illa, in conferenza stampa, ha annunciato che la gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Valencia e Atalanta e quella di Europa League tra Getafe e Inter, si giocheranno a porte chiuse.